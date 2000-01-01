Оленин Иван Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОленин Иван Митрофанович

Оленин Иван Митрофанович

avatar

Место рождения

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

05.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1882

Отец: Аленин Митрофан Тимофеевич

Мать: Аленина Параскева Спиридоновна

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
02.11.1908

Жена: Оленина Евдокия Ивановна

Паниковец, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Оленин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1911

Сын: Алехин (оленин) Василий Иванович

Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1913

Сын: Оленин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1915

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1919

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1919

Сын: Оленин Александр Иванович

Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close