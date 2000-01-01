Оленин Иван Митрофанович
Место рожденияДеревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Дата рождения05.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1882
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
02.11.1908
Жена: Оленина Евдокия Ивановна
Паниковец, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1909
Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1911
Сын: Алехин (оленин) Василий Иванович
Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1913
Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1915
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1919
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1919
Сын: Оленин Александр Иванович
Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Оленина Евдокия Ивановна
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно