Клинникова (Алехина) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинникова (Алехина) Людмила Васильевна

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Место рождения

Хабаровск

Дата рождения

12.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952

Отец: Алехин (оленин) Василий Иванович

Мать: Алехина Домна Афанасьевна

Хабаровск
Бракосочетание
16.10.1971

Муж: Клинников Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
11.03.1972

Дочь: Синица Олеся Николаевна

Отец ребёнка: Клинников Николай Анатольевич

Хабаровск
Рождение ребёнка
03.10.1977

Сын: Клинников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Клинников Николай Анатольевич

Хабаровск
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск
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