Клинникова (Алехина) Людмила Васильевна
Место рожденияХабаровск
Дата рождения12.10.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952
Хабаровск
Бракосочетание
16.10.1971
Рождение ребёнка
11.03.1972
Дочь: Синица Олеся Николаевна
Отец ребёнка: Клинников Николай Анатольевич
Хабаровск
Рождение ребёнка
03.10.1977
Сын: Клинников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Клинников Николай Анатольевич
Хабаровск
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск