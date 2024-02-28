Асанова Мария Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова Мария Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Асанов Федор Егоров

Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Асанов Лаврентий Егоров

Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1809

Сын: Асанов Нестер Егоров

Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Сын: Асанов Лука Егоров

Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 На лицо 45 года
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Данил Федотова

Отец ребёнка: не указан

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 Лаврентию Егорову Асанову сродный брат
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Асанова Варвара Егорова

Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1823

Сын: Филип Федотов

Отец ребёнка: не указан

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 Лаврентию Егорову Асанову сродный брат
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Асанова Афимия Егорова

Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Асанова Александра Егорова

Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Никита Федотов

Отец ребёнка: не указан

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Егор Никитин

РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Смерть
Неизвестно
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
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