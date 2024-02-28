Асанова Мария Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Сын: Асанов Федор Егоров
Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Рождение ребёнка
1805 ст.
Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1809
Сын: Асанов Нестер Егоров
Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Сын: Асанов Лука Егоров
Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 На лицо 45 года
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Данил Федотова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 Лаврентию Егорову Асанову сродный брат
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Асанова Варвара Егорова
Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин
РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1823
Сын: Филип Федотов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 Лаврентию Егорову Асанову сродный брат
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Асанова Афимия Егорова
Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Асанова Александра Егорова
Отец ребёнка: Асанов Егор Никитин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Никита Федотов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асанов Егор Никитин
РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Смерть
Неизвестно