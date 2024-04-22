Асанов Нестер Егоров
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Асанов Егор Никитин
Мать: Асанова Мария Абрамова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Военная служба
1829
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2 Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Асанова Епросинья Васильева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 34
Рождение ребёнка
1850
Сын: Асанов Иван Нестеров
Мать ребёнка: Асанова Епросинья Васильева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 34
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 34
Смерть
Неизвестно