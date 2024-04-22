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Асанов Нестер Егоров

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Асанов Егор Никитин

Мать: Асанова Мария Абрамова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Военная служба
1829
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2 Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1845

Сын: Асанов Данил Нестеров

Мать ребёнка: Асанова Епросинья Васильева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 34
Рождение ребёнка
1850

Сын: Асанов Иван Нестеров

Мать ребёнка: Асанова Епросинья Васильева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 34
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Епросинья Васильева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 34
Смерть
Неизвестно
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