Асанов Данил Нестеров
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1845
Отец: Асанов Нестер Егоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 34
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Агафья Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 95
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Бражникова (Асанова) Гликерия Данилова
Мать ребёнка: Асанова Агафья Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 303
Рождение ребёнка
До 1880 ст.
Дочь: Асанова Ксения Данилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1885 ст.
Мать ребёнка: Асанова Агафья Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 84 Восприемник с. Покровского Дмитрий Стефанов Тетюев
Рождение ребёнка
15.07.1887 ст.
Сын: Асанов Илья Данилов
Мать ребёнка: Асанова Агафья Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 273 Восприемник Максим Ларионов Асанов (шестиюродный дядя)
Рождение ребёнка
22.06.1889 ст.
Дочь: (Асанова) Марфа Данидлова
Мать ребёнка: Асанова Агафья Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 106 Восприемник дочь их девица Гликерия Данилова
Смерть
Неизвестно