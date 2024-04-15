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Асанов Данил Нестеров

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Асанов Нестер Егоров

Мать: Асанова Епросинья Васильева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 34
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Агафья Иванова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 95
Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Бражникова (Асанова) Гликерия Данилова

Мать ребёнка: Асанова Агафья Иванова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 303
Рождение ребёнка
До 1880 ст.

Дочь: Асанова Ксения Данилова

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1885 ст.

Сын: Асанов Стефан Данилов

Мать ребёнка: Асанова Агафья Иванова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 84 Восприемник с. Покровского Дмитрий Стефанов Тетюев
Рождение ребёнка
15.07.1887 ст.

Сын: Асанов Илья Данилов

Мать ребёнка: Асанова Агафья Иванова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 273 Восприемник Максим Ларионов Асанов (шестиюродный дядя)
Рождение ребёнка
22.06.1889 ст.

Дочь: (Асанова) Марфа Данидлова

Мать ребёнка: Асанова Агафья Иванова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 106 Восприемник дочь их девица Гликерия Данилова
Смерть
Неизвестно

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