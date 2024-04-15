Бражникова (Асанова) Гликерия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Асанова) Гликерия Данилова

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Асанов Данил Нестеров

Мать: Асанова Агафья Иванова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 303
Восприемник
22.06.1889 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 106
Бракосочетание
26.08.1894 ст.

Муж: Бражников Алексей Николаев

Бражники, Кунгурский округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 303 Поручители: По жениху Филип Николаев Бражников и Федор Васильев Окунев По невесте Алексей Данилов Гладких и Сергей Яковлев Голу... Показать все
Смерть
Неизвестно

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