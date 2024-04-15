Бражникова (Асанова) Гликерия Данилова
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: Асанов Данил Нестеров
Мать: Асанова Агафья Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 303
Восприемник
22.06.1889 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 106
Бракосочетание
26.08.1894 ст.
Бражники, Кунгурский округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 303 Поручители: По жениху Филип Николаев Бражников и Федор Васильев Окунев По невесте Алексей Данилов Гладких и Сергей Яковлев Голу... Показать все
Смерть
Неизвестно