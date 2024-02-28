Данил Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Мать: Асанова Мария Абрамова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 Лаврентию Егорову Асанову сродный брат
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Ульяна Ионина
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ионина
Смерть
Неизвестно