Данил Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данил Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1796 г.р.

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: Асанова Мария Абрамова

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 Лаврентию Егорову Асанову сродный брат
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Ульяна Ионина

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ионина

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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