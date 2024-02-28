Никита Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: не указан
Мать: Асанова Мария Абрамова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Ефимова
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Смерть
Неизвестно