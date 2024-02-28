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Филип Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1796 г.р.

Жена

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: Асанова Мария Абрамова

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 Лаврентию Егорову Асанову сродный брат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иванова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Смерть
Неизвестно
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