Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филип Федотов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Смерть
Неизвестно

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