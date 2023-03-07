Бусел Евтихий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1880
Отец: Бусел Моисей Лукич
Рождение ребёнка
?.12.1909
Сын: Бусел (буслов) Александр Евтихиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ульяна Евтихиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Божок Дарья Евтихиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Надежда Евтихиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Евтихиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Смольное, Анучинский муниципальный район, Приморский край