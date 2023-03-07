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Бусел Евтихий Моисеевич

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

05.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1880

Отец: Бусел Моисей Лукич

Мать: Бусел Правсковья Яковлевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.12.1909

Сын: Бусел (буслов) Александр Евтихиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ульяна Евтихиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Божок Дарья Евтихиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Надежда Евтихиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бусел Иван Евтихиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бусел Василий Евтихиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусел Михаил Евтихиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Евтихиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Смольное, Анучинский муниципальный район, Приморский край
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