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Бусел Моисей Лукич

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бусел Лука Петрович

Мать: Бусел Ирина Петровна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бусел Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Бусел Правсковья Яковлевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Бусел Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Бусел Правсковья Яковлевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бусел Митрофан Моисеевич

Мать ребёнка: Бусел Правсковья Яковлевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.03.1877

Дочь: Матрена Моисеевна

Мать ребёнка: Бусел Правсковья Яковлевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1880

Сын: Бусел Евтихий Моисеевич

Мать ребёнка: Бусел Правсковья Яковлевна

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Правсковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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