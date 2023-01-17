Бусел Моисей Лукич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Бусел Лука Петрович
Мать: Бусел Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бусел Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Бусел Правсковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бусел Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Бусел Правсковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Бусел Правсковья Яковлевна
Рождение ребёнка
26.03.1877
Дочь: Матрена Моисеевна
Мать ребёнка: Бусел Правсковья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.04.1880
Мать ребёнка: Бусел Правсковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно