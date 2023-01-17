Бусел Лука Петрович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Бусел Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бусел Моисей Лукич
Мать ребёнка: Бусел Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Акилина Лукинична
Мать ребёнка: Бусел Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кабенок Фотиния Лукинична
Мать ребёнка: Бусел Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бусел Карнилий Лукич
Мать ребёнка: Бусел Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусел Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно