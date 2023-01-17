Бусел Лука Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБусел Лука Петрович

Бусел Лука Петрович

avatar

Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Бусел Петр

Мать: не указана

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бусел Моисей Лукич

Мать ребёнка: Бусел Ирина Петровна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акилина Лукинична

Мать ребёнка: Бусел Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кабенок Фотиния Лукинична

Мать ребёнка: Бусел Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бусел Карнилий Лукич

Мать ребёнка: Бусел Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close