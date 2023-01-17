Бусел Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бусел Моисей Лукич

Отец ребёнка: Бусел Лука Петрович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акилина Лукинична

Отец ребёнка: Бусел Лука Петрович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кабенок Фотиния Лукинична

Отец ребёнка: Бусел Лука Петрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бусел Карнилий Лукич

Отец ребёнка: Бусел Лука Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Лука Петрович

Смерть
Неизвестно
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