Бусел Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бусел Моисей Лукич
Отец ребёнка: Бусел Лука Петрович
Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Акилина Лукинична
Отец ребёнка: Бусел Лука Петрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кабенок Фотиния Лукинична
Отец ребёнка: Бусел Лука Петрович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бусел Карнилий Лукич
Отец ребёнка: Бусел Лука Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусел Лука Петрович
Смерть
Неизвестно