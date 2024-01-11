Холова (Бусел) Арина Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холова (Бусел) Арина Евтихиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бусел Евтихий Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холов Григорий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холов Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холов Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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