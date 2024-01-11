Холова (Бусел) Арина Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бусел Евтихий Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холов Григорий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холов Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холов Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан