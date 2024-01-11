Бусел Егор Евтихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел Егор Евтихиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бусел Евтихий Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бусел) Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусел Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусел Владимир Егорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Буслов Роман Егорович

Мать ребёнка: не указана

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