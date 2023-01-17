Бусел (Буслов) Александр Евтихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел (Буслов) Александр Евтихиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1909

Отец: Бусел Евтихий Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Марфа Александровна

Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Бусел (буслов) Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
?.05.1934

Сын: Бусел (буслов) Иван Александрович

Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бусел (буслов) Михаил Александрович

Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
?.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
?.05.1945

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
21.11.1946

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Бусел (буслов) Александр Александрович

Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
10.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна

с. Смольное, Россия
Смерть
Неизвестно
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