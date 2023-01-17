Бусел (Буслов) Александр Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1909
Отец: Бусел Евтихий Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Марфа Александровна
Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Бусел (буслов) Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
?.05.1934
Сын: Бусел (буслов) Иван Александрович
Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Бусел (буслов) Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
?.12.1936
Рождение ребёнка
?.05.1945
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1946
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Бусел (буслов) Александр Александрович
Мать ребёнка: Бусел (буслова) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
10.03.1951
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.06.1954
с. Смольное, Россия
Смерть
Неизвестно