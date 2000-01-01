(Бусел (Буслова)) Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бусел (Буслова)) Марфа Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Бусел (буслов) Александр Евтихиевич

Мать: Бусел (буслова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1959

Сын: Степин Александр Иванович

Отец ребёнка: Степин Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степин Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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