Ефимия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мансветов Аполлон Стефанов
Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов
село Курба, Ярославского уезда
Мансветов Аполлон Стефанович (1788 — 1848) Родился семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Дьячок села Благовещенского на Холму Ярославского уезда. В 184... Показать все
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мансветов Платон Стефанов
Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Троицкий Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов
село Курба, Ярославского уезда
Мансветов Иван Стефанович (1796 — 1836) Родился в семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Обучался в семинарии. В 1811 году определен в пономаря к церкви... Показать все
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Наталия Стефанова
Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Троицкий Василий Стефанов
Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов
Работа или профессия
1834
проживала на пропитании у своего сына Платона, получала из попечительства 10 руб в год
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834