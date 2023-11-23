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Ефимия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мансветов Аполлон Стефанов

Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов

село Курба, Ярославского уезда
Мансветов Аполлон Стефанович (1788 — 1848) Родился семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Дьячок села Благовещенского на Холму Ярославского уезда. В 184... Показать все
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мансветов Платон Стефанов

Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Троицкий Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мансветов Иван Стефанов

Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов

село Курба, Ярославского уезда
Мансветов Иван Стефанович (1796 — 1836) Родился в семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Обучался в семинарии. В 1811 году определен в пономаря к церкви... Показать все
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Наталия Стефанова

Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Троицкий Василий Стефанов

Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Троицкий Стефан Семенов

Работа или профессия
1834
проживала на пропитании у своего сына Платона, получала из попечительства 10 руб в год
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Стефан Семенов

Смерть
После 1834
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