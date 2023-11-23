Троицкий Алексей Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Троицкий Стефан Семенов
Мать: Ефимия Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
в 1813 году определен в монашество в Ростовский Петровский монастырь.
Образование
Неизвестно
обучался в семинарии
Работа или профессия
1813
определен в монашество в Ростовский Петровский монастырь.
Смерть
Неизвестно