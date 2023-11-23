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Троицкий Алексей Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Троицкий Стефан Семенов

Мать: Ефимия Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
в 1813 году определен в монашество в Ростовский Петровский монастырь.
Образование
Неизвестно
обучался в семинарии
Работа или профессия
1813
определен в монашество в Ростовский Петровский монастырь.
Смерть
Неизвестно

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