Троицкий Стефан Семенов
Место рождениясело Троицкое на Погосте, Романовского уезда
Дата рождения1762
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1762
Троицкий Стефан Семенович (1762 — 1830) Родился в семье священника Троицкой церкви г.Романов-Борисоглебска1 Семена Васильевича. Обучался в Ярославской духовной семинарии, из философского класса которо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда
Работа или профессия
1783
рукоположен во священника к Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда
Образование
1783
окончил духовную семинарию
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Троицкая) Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Ефимия Алексеева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мансветов Аполлон Стефанов
Мать ребёнка: Ефимия Алексеева
Мансветов Аполлон Стефанович (1788 — 1848) Родился семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Дьячок села Благовещенского на Холму Ярославского уезда. В 184... Показать все
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мансветов Платон Стефанов
Мать ребёнка: Ефимия Алексеева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Троицкий Алексей Стефанов
Мать ребёнка: Ефимия Алексеева
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Ефимия Алексеева
Мансветов Иван Стефанович (1796 — 1836) Родился в семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Обучался в семинарии. В 1811 году определен в пономаря к церкви... Показать все
Работа или профессия
1796
переведен в село Пестово Ярославского уезда
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Троицкая) Наталия Стефанова
Мать ребёнка: Ефимия Алексеева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Троицкий Василий Стефанов
Мать ребёнка: Ефимия Алексеева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Троицкая) Анна Стефанова
Мать ребёнка: Ефимия Алексеева
Смерть
1830