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Троицкий Стефан Семенов

Место рождения

село Троицкое на Погосте, Романовского уезда

Дата рождения

1762

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Неизвестно Семен Васильевич

Мать: (Троицкий) Марфа Ивановна

Троицкий Стефан Семенович (1762 — 1830) Родился в семье священника Троицкой церкви г.Романов-Борисоглебска1 Семена Васильевича. Обучался в Ярославской духовной семинарии, из философского класса которо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда
Работа или профессия
1783
рукоположен во священника к Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда
Образование
1783
окончил духовную семинарию
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Троицкая) Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Ефимия Алексеева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мансветов Аполлон Стефанов

Мать ребёнка: Ефимия Алексеева

Мансветов Аполлон Стефанович (1788 — 1848) Родился семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Дьячок села Благовещенского на Холму Ярославского уезда. В 184... Показать все
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мансветов Платон Стефанов

Мать ребёнка: Ефимия Алексеева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Троицкий Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Ефимия Алексеева

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мансветов Иван Стефанов

Мать ребёнка: Ефимия Алексеева

Мансветов Иван Стефанович (1796 — 1836) Родился в семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Обучался в семинарии. В 1811 году определен в пономаря к церкви... Показать все
Работа или профессия
1796
переведен в село Пестово Ярославского уезда
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Троицкая) Наталия Стефанова

Мать ребёнка: Ефимия Алексеева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Троицкий Василий Стефанов

Мать ребёнка: Ефимия Алексеева

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Троицкая) Анна Стефанова

Мать ребёнка: Ефимия Алексеева

Смерть
1830

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