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Мансветов Иван Стефанов

Место рождения

село Курба, Ярославского уезда

Дата рождения

1796

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1768 г.р.

Жена

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Троицкий Стефан Семенов

Мать: Ефимия Алексеева

Мансветов Иван Стефанович (1796 — 1836) Родился в семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Обучался в семинарии. В 1811 году определен в пономаря к церкви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мансветова Мария Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Берлюково Ярославского уезда
Образование
Неизвестно
Обучался в семинарии
Работа или профессия
1811
определен в пономаря к церкви села Георгиевского Угличского уезда
Работа или профессия
1835
переведен в село Берлюково Ярославского уезда, где вскоре скоропостижно скончался
Смерть
1836

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