Мансветов Иван Стефанов
Место рождениясело Курба, Ярославского уезда
Дата рождения1796
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Троицкий Стефан Семенов
Мать: Ефимия Алексеева
Мансветов Иван Стефанович (1796 — 1836) Родился в семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Обучался в семинарии. В 1811 году определен в пономаря к церкви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мансветова Мария Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Берлюково Ярославского уезда
Образование
Неизвестно
Обучался в семинарии
Работа или профессия
1811
определен в пономаря к церкви села Георгиевского Угличского уезда
Работа или профессия
1835
переведен в село Берлюково Ярославского уезда, где вскоре скоропостижно скончался
Смерть
1836