Мансветов Аполлон Стефанов
Место рождениясело Курба, Ярославского уезда
Дата рождения1788
Дата смерти25.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Троицкий Стефан Семенов
Мать: Ефимия Алексеева
Мансветов Аполлон Стефанович (1788 — 1848) Родился семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Дьячок села Благовещенского на Холму Ярославского уезда. В 184... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Работа или профессия
1840
рукоположен во диакона к церкви села Сеславина Ярославского уезда
Смерть
25.07.1848