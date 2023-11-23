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Мансветов Аполлон Стефанов

Место рождения

село Курба, Ярославского уезда

Дата рождения

1788

Дата смерти

25.07.1848

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1768 г.р.

Жена

1790 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1788

Отец: Троицкий Стефан Семенов

Мать: Ефимия Алексеева

Мансветов Аполлон Стефанович (1788 — 1848) Родился семье священника Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда Стефана Троицкого. Дьячок села Благовещенского на Холму Ярославского уезда. В 184... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мансветова Пелагея Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Работа или профессия
1840
рукоположен во диакона к церкви села Сеславина Ярославского уезда
Смерть
25.07.1848

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