Родченков Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти11.06.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1869
Сын: Родченков Карп Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Родченков Захар Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Краснухина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родченков Адриан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.06.1916 ст.