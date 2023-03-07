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Родченков Михаил Петрович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

11.06.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Родченков Петр Иванович

Мать: Родченкова Ксения Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Родченков Карп Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Родченков Захар Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Краснухина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родченков Адриан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.06.1916 ст.
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