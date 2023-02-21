Родченков Адриан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родченков Михаил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1897 ст.
Сын: Родченков Василий Адрианович
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
18.09.1898 ст.
Дочь: Родченкова София Адриановна
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.
Сын: Родченков Андрей Адрианович
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
18.03.1910 ст.
Сын: Родченков Алексей Адрианович
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.
Сын: Родченков Иван Адрианович
Мать ребёнка: Родченкова Агафья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно