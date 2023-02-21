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Родченков Адриан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родченков Михаил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1897 ст.

Сын: Родченков Василий Адрианович

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Тихоновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.09.1898 ст.

Дочь: Родченкова София Адриановна

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Тихоновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.

Сын: Родченков Андрей Адрианович

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Тихоновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.03.1910 ст.

Сын: Родченков Алексей Адрианович

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Тихоновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.

Сын: Родченков Иван Адрианович

Мать ребёнка: Родченкова Агафья Тихоновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова Агафья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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