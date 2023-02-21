Родченкова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодченкова Ксения Ивановна

Родченкова Ксения Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Родченкова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Родченкова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Родченков Касьян Петрович

Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Родченкова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Родченков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Родченков Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close