Родченкова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Родченкова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Родченкова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Родченков Касьян Петрович
Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Родченкова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Родченков Михаил Петрович
Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Родченков Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Родченков Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно