Коновалова (Кузнецова) Прасковья Семеновна
Место рождения
Дата рождения10.09.1906
Дата смерти19.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1906
Отец: Кузнецов Семен
Рождение ребёнка
05.04.1940
Сын: Коновалов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Степанович
Село Петровка, Шкотовский район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.12.1941
Дочь: Середа Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Степанович
Село Петровка, Шкотовский район, Приморский край
Смерть
19.11.2000
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область