Коновалова (Кузнецова) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Кузнецова) Прасковья Семеновна

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Место рождения

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.09.1906

Дата смерти

19.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1906

Отец: Кузнецов Семен

Мать: Пустовалова Кузнецова Анна

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.04.1940

Сын: Коновалов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Степанович

Село Петровка, Шкотовский район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.12.1941

Дочь: Середа Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Степанович

Село Петровка, Шкотовский район, Приморский край
Смерть
19.11.2000
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область