Коновалов Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1912
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Коновалов Степан не знаю
Мать: Коновалова Надежда
Рождение ребёнка
05.04.1940
Сын: Коновалов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Семеновна
Село Петровка, Шкотовский район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.12.1941
Дочь: Середа Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Семеновна
Село Петровка, Шкотовский район, Приморский край