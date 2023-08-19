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Коновалов Алексей Степанович

Место рождения

Невьянск, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Коновалов Степан не знаю

Мать: Коновалова Надежда

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1940

Сын: Коновалов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Семеновна

Село Петровка, Шкотовский район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.12.1941

Дочь: Середа Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Коновалова Прасковья Семеновна

Село Петровка, Шкотовский район, Приморский край