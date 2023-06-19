Пустовалова Кузнецова (Малютина) Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1927
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1885
Отец: Малютин Малютин
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1905
Муж: Кузнецов Семен
Рождение ребёнка
10.09.1906
Дочь: Коновалова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен
Бракосочетание
Около 1906
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Пустовалов Степан Владимирович
Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Пустовалов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Пустовалова Надежка Владимировна
Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Загребнева Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Пустовалов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович
Умер от оспы
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Пустовалов Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Пустовалов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1927
Из воспоминаний моей бабушки: ее мать Анна, была статной и красивой женщиной с золотыми волосами до пояса густыми и красивыми. Первый раз вышла замуж за ровесника, молодого парня, который поехал на за... Показать все