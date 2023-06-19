Пустовалова Кузнецова (Малютина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовалова Кузнецова (Малютина) Анна

Место рождения

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1927

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Малютин Малютин

Мать: не указана

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Около 1905

Муж: Кузнецов Семен

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.09.1906

Дочь: Коновалова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Около 1906

Муж: Пустовалов Владимир Никонорович

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Пустовалов Степан Владимирович

Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Пустовалов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Пустовалова Надежка Владимировна

Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Загребнева Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Пустовалов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Умер от оспы
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Пустовалов Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Пустовалов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Пустовалов Владимир Никонорович

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустовалов Владимир Никонорович

Смерть
Около 1927
Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Из воспоминаний моей бабушки: ее мать Анна, была статной и красивой женщиной с золотыми волосами до пояса густыми и красивыми. Первый раз вышла замуж за ровесника, молодого парня, который поехал на за... Показать все