Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1972

Отец: Рузанов Владимир

Мать: Рузанова Галина Николаевна

Бракосочетание
19.07.1991

Муж: Трофимов Андрей Эдуардович

Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение ребёнка
25.11.1991

Дочь: Трофимова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Трофимов Андрей Эдуардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1999

Сын: Трофимов Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Трофимов Андрей Эдуардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
05.08.2012

Муж: Коротков Дмитрий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.11.2012

Сын: Коротков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Коротков Дмитрий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.11.2012

Сын: Коротков Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Коротков Дмитрий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.2014

Сын: Коротков Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Коротков Дмитрий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург