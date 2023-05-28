Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1972
Отец: Рузанов Владимир
Бракосочетание
19.07.1991
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение ребёнка
25.11.1991
Дочь: Трофимова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Трофимов Андрей Эдуардович
Рождение ребёнка
03.02.1999
Сын: Трофимов Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Трофимов Андрей Эдуардович
Бракосочетание
05.08.2012
Рождение ребёнка
02.11.2012
Сын: Коротков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Коротков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
02.11.2012
Сын: Коротков Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Коротков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
10.06.2014
Сын: Коротков Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Коротков Дмитрий Александрович