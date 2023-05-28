Трофимов Андрей Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1970
Бракосочетание
19.07.1991
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение ребёнка
25.11.1991
Дочь: Трофимова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна
Рождение ребёнка
03.02.1999
Сын: Трофимов Владислав Андреевич
Мать ребёнка: Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна