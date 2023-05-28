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Трофимов Андрей Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1970

Отец: Трофимов Эдуард

Мать: Трофимова (Соловьева) Людмила Александровна

Бракосочетание
19.07.1991

Жена: Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна

Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение ребёнка
25.11.1991

Дочь: Трофимова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1999

Сын: Трофимов Владислав Андреевич

Мать ребёнка: Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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