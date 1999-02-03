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Трофимов Владислав Андреевич
Трофимов Владислав Андреевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
03.02.1999
Пол
Мужской
Отец
Трофимов Андрей Эдуардович
1970 г.р.
Мать
Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1999
Отец:
Трофимов Андрей Эдуардович
Мать:
Короткова Маргарита Владимировна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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