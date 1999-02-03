Трофимов Владислав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Владислав Андреевич

Трофимов Владислав Андреевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1999

Отец: Трофимов Андрей Эдуардович

Мать: Короткова Маргарита Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург