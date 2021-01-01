Рузанова (Бескромнова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРузанова (Бескромнова) Галина Николаевна

Рузанова (Бескромнова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1939

Дата смерти

?.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1939

Отец: Бескромнов Николай

Мать: Бескромнова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Рузанов Владимир

Рождение ребёнка
?.12.1962

Сын: Рузанов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Рузанов Владимир

Рождение ребёнка
27.09.1972

Дочь: Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Рузанов Владимир

Смерть
?.01.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.