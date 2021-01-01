Рузанова (Бескромнова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1939
Дата смерти?.01.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1939
Отец: Бескромнов Николай
Мать: Бескромнова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рузанов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Рузанов Владимир
Рождение ребёнка
?.12.1962
Сын: Рузанов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Рузанов Владимир
Рождение ребёнка
27.09.1972
Дочь: Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Рузанов Владимир
Смерть
?.01.2021