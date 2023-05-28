Рузанов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти19.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рузанов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Рузанова (Бескромнова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
?.12.1962
Сын: Рузанов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Рузанова (Бескромнова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
27.09.1972
Смерть
19.07.1979