Рузанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРузанов Владимир

Рузанов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

19.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Рузанова (Бескромнова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
?.12.1962

Сын: Рузанов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Рузанова (Бескромнова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.1972

Дочь: Короткова (Рузанова) Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Рузанова (Бескромнова) Галина Николаевна

Смерть
19.07.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.