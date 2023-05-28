Рузанов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рузанов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Рузанова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузанова Есения Александровна
Мать ребёнка: Рузанова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузанова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Сидорова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорова Татьяна