Рузанов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рузанов Владимир

Мать: Рузанова (Бескромнова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Рузанова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузанова Есения Александровна

Мать ребёнка: Рузанова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рузанова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузанова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Сидорова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Татьяна

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