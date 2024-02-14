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Макальский Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Макальский Давид Борисович (Борухович)

Мать: Макальский ?

Упоминание
Неизвестно
В 1890-ых годах .перебрался жить в с.Сухая.В 1914-1918 гг. переехал в Мысовск.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Макальский Павел

Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Макальский Давид

Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Макальский Григорий

Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Рождение ребёнка
05.09.1904

Сын: Макальский Моисей

Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Макальский Яков

Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Родовская (Макальская) Ревекка

Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Макальский Михаил

Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рогальская (Макальская) Ханна

Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Макальский Матвей

Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Смерть
1924
похоронен в Мысовой
Похороны
Неизвестно

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