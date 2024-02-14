Макальский Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Упоминание
Неизвестно
В 1890-ых годах .перебрался жить в с.Сухая.В 1914-1918 гг. переехал в Мысовск.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Макальский Павел
Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Макальский Давид
Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Макальский Григорий
Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна
Рождение ребёнка
05.09.1904
Сын: Макальский Моисей
Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Макальский Яков
Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Родовская (Макальская) Ревекка
Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Макальский Михаил
Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рогальская (Макальская) Ханна
Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Макальский Матвей
Мать ребёнка: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна
Смерть
1924
похоронен в Мысовой
Похороны
Неизвестно