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Макальский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев(Макальский) Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)

Рождение ребёнка
1870

Сын: Макальский Илья

Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Куперман (Макальская) Анна

Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Розенцвейг (Макальская) Рива

Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)

дочь крестьянина Верхнеудинского округа Ключевской волости
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Кузминская (Макальская) Двойра

Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)

Смерть
Неизвестно

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