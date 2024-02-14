Макальский ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Макальский Илья
Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Куперман (Макальская) Анна
Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Розенцвейг (Макальская) Рива
Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)
дочь крестьянина Верхнеудинского округа Ключевской волости
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Кузминская (Макальская) Двойра
Отец ребёнка: Макальский Давид Борисович (Борухович)
Смерть
Неизвестно