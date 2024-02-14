Куперман (Макальская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти07.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куперман Моисей
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Леминов (Куперман) Федосья (Феня)
Отец ребёнка: Куперман Моисей
Рождение ребёнка
1898
Сын: Куперман Исай
Отец ребёнка: Куперман Моисей
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Куперман) Домна
Отец ребёнка: Куперман Моисей
Рождение ребёнка
1900
Сын: Куперман Соломон
Отец ребёнка: Куперман Моисей
Рождение ребёнка
12.01.1904
Сын: Куперман Абрам
Отец ребёнка: Куперман Моисей
Рождение ребёнка
1905
Сын: Куперман Ануфрий
Отец ребёнка: Куперман Моисей
Смерть
07.02.1942