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Куперман (Макальская) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

07.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Макальский Давид Борисович (Борухович)

Мать: Макальский ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куперман Моисей

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Леминов (Куперман) Федосья (Феня)

Отец ребёнка: Куперман Моисей

Рождение ребёнка
1898

Сын: Куперман Исай

Отец ребёнка: Куперман Моисей

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Куперман) Домна

Отец ребёнка: Куперман Моисей

Рождение ребёнка
1900

Сын: Куперман Соломон

Отец ребёнка: Куперман Моисей

Рождение ребёнка
12.01.1904

Сын: Куперман Абрам

Отец ребёнка: Куперман Моисей

Рождение ребёнка
1905

Сын: Куперман Ануфрий

Отец ребёнка: Куперман Моисей

Смерть
07.02.1942

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