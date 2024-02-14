Родовская (Макальская) Ревекка
Место рожденияд.Сухая, Kabansky District, Buryatia, Russia
Дата рождения1909
Дата смерти22.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Упоминание
Неизвестно
С начала 1930-ых годов жила в Биробиджане.
Рождение ребёнка
19.12.1928
Сын: Родовский Илья
Отец ребёнка: Родовский Израиль Исаевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Родовский Исай
Отец ребёнка: Родовский Израиль Исаевич
Рождение ребёнка
25.04.1949
Сын: Родовский Павел
Отец ребёнка: Родовский Израиль Исаевич
Смерть
22.06.1990