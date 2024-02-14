Родовская (Макальская) Ревекка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родовская (Макальская) Ревекка

Место рождения

д.Сухая, Kabansky District, Buryatia, Russia

Дата рождения

1909

Дата смерти

22.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Макальский Илья

Мать: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Упоминание
Неизвестно
С начала 1930-ых годов жила в Биробиджане.
Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Родовский Илья

Отец ребёнка: Родовский Израиль Исаевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Родовский Исай

Отец ребёнка: Родовский Израиль Исаевич

Рождение ребёнка
25.04.1949

Сын: Родовский Павел

Отец ребёнка: Родовский Израиль Исаевич

Смерть
22.06.1990

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