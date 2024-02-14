Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Место рождения

Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Мать: Матыльская (Матыльская) Злата Либа

Место жительства
1886
Рождение ребёнка
1897

Сын: Макальский Павел

Отец ребёнка: Макальский Илья

Рождение ребёнка
1900

Сын: Макальский Давид

Отец ребёнка: Макальский Илья

Рождение ребёнка
1902

Сын: Макальский Григорий

Отец ребёнка: Макальский Илья

Рождение ребёнка
05.09.1904

Сын: Макальский Моисей

Отец ребёнка: Макальский Илья

Рождение ребёнка
1907

Сын: Макальский Яков

Отец ребёнка: Макальский Илья

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Родовская (Макальская) Ревекка

Отец ребёнка: Макальский Илья

Рождение ребёнка
1912

Сын: Макальский Михаил

Отец ребёнка: Макальский Илья

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рогальская (Макальская) Ханна

Отец ребёнка: Макальский Илья

Рождение ребёнка
1917

Сын: Макальский Матвей

Отец ребёнка: Макальский Илья

Смерть
1969

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