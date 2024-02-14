Макальский Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальский Моисей

Место рождения

д.Сухая, Kabansky District, Buryatia, Russia

Дата рождения

05.09.1904

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904

Отец: Макальский Илья

Мать: Макальский (Мотыльская) Хаита Ароновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макальский (Цыгальницкая) Ирина Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макальский (Цыгальницкая) Ирина Исаевна

Рождение ребёнка
03.08.1936

Сын: Макальский Илья

Мать ребёнка: Макальский (Цыгальницкая) Ирина Исаевна

Смерть
1974

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