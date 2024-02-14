Макальский Моисей
Место рожденияд.Сухая, Kabansky District, Buryatia, Russia
Дата рождения05.09.1904
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макальский (Цыгальницкая) Ирина Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1936
Сын: Макальский Илья
Мать ребёнка: Макальский (Цыгальницкая) Ирина Исаевна
Смерть
1974