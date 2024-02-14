Макальский (Цыгальницкая) Ирина Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1915
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макальский Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макальский Моисей
Рождение ребёнка
03.08.1936
Сын: Макальский Илья
Отец ребёнка: Макальский Моисей
Смерть
1984