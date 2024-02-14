Макальский (Цыгальницкая) Ирина Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальский (Цыгальницкая) Ирина Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1915

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макальский Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макальский Моисей

Рождение ребёнка
03.08.1936

Сын: Макальский Илья

Отец ребёнка: Макальский Моисей

Смерть
1984

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