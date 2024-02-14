Родовский Израиль Исаевич
Место рожденияг.Верхнеудинск Республика Бурятия
Дата рождения02.04.1906
Дата смерти16.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1906
Отец: Родовский Исай
Мать: Родовский Хана
Упоминание
Неизвестно
| Родовские
Рождение ребёнка
19.12.1928
Сын: Родовский Илья
Мать ребёнка: Родовская (Макальская) Ревекка
Рождение ребёнка
1931
Сын: Родовский Исай
Мать ребёнка: Родовская (Макальская) Ревекка
Рождение ребёнка
25.04.1949
Сын: Родовский Павел
Мать ребёнка: Родовская (Макальская) Ревекка
Смерть
16.08.1983