Родовский Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родовский Хана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Родовская) Ревекка

Отец ребёнка: Родовский Исай

Рождение ребёнка
02.04.1906

Сын: Родовский Израиль Исаевич

Отец ребёнка: Родовский Исай

Рождение ребёнка
21.12.1909

Сын: Родовский Абрам

Отец ребёнка: Родовский Исай

Смерть
Неизвестно

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