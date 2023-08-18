Воронков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти20.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Воронков Иван
Мать: ?
Бракосочетание
23.01.1957
Жена: Воронкова Вера
Подмокринский с/с Мценского района Орловском области.
Рождение ребёнка
18.10.1957
Дочь: Бычкова Тамара
Мать ребёнка: Воронкова Вера
Смерть
20.08.1968
Орёл, город Орёл, Орловская область
Причина смерти: Рак желудка. Операция резенция желудка