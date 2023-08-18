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Воронков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

20.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Воронков Иван

Мать: ?

Бракосочетание
23.01.1957

Жена: Воронкова Вера

Подмокринский с/с Мценского района Орловском области.
Рождение ребёнка
18.10.1957

Дочь: Бычкова Тамара

Мать ребёнка: Воронкова Вера

Смерть
20.08.1968
Орёл, город Орёл, Орловская область
Причина смерти: Рак желудка. Операция резенция желудка