Воронков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воронкова) Раиса

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Владик

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Воронков Анатолий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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