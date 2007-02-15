Воронкова (Сурина) Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронкова (Сурина) Вера Семеновна

Воронкова (Сурина) Вера Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1925

Дата смерти

15.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1925

Отец: Сурин Семен Федорович

Мать: Сурина Пелагея Викторовна

после отправки в Германию стала 1927 года
Рождение ребёнка
16.01.1953

Сын: Сурин Евгений Викторович

Отец ребёнка: Виктор

Волково/Мценск
Бракосочетание
23.01.1957

Муж: Воронков Анатолий

Подмокринский с/с Мценского района Орловском области.
Рождение ребёнка
18.10.1957

Дочь: Бычкова Тамара

Отец ребёнка: Воронков Анатолий

Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
15.02.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close