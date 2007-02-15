Воронкова (Сурина) Вера Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1925
Дата смерти15.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1925
Отец: Сурин Семен Федорович
после отправки в Германию стала 1927 года
Рождение ребёнка
16.01.1953
Отец ребёнка: Виктор
Волково/Мценск
Бракосочетание
23.01.1957
Муж: Воронков Анатолий
Подмокринский с/с Мценского района Орловском области.
Рождение ребёнка
18.10.1957
Дочь: Бычкова Тамара
Отец ребёнка: Воронков Анатолий
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
15.02.2007