Залин Семён Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиОколо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Залин Фрол Климович
Мать: Залина Мария
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Никулина Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Залина Анна Артемьевна
Бракосочетание
До 1752 ст.
Жена: Залина Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Залин Иван Семёнович
Мать ребёнка: Залина Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Вашкова Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Залина Анна Артемьевна
Смерть
Около 1800