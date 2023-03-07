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Залин Семён Фролович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Около 1800

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Залин Фрол Климович

Мать: Залина Мария

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Никулина Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Залина Анна Артемьевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1752 ст.

Жена: Залина Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Залин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Залина Анна Артемьевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Вашкова Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Залина Анна Артемьевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1800
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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