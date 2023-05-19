Залин Фрол Климович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1683
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец: Залин Клим Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Залина Мария
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Залин Иван Фролович
Мать ребёнка: Залина Мария
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Залин Семён Фролович
Мать ребёнка: Залина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залина Мария
Смерть
Неизвестно