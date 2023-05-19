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Залин Фрол Климович

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1688 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: Залин Клим Фёдорович

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Залин Михаил Фролович

Мать ребёнка: Залина Мария

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Залин Иван Фролович

Мать ребёнка: Залина Мария

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Залин Семён Фролович

Мать ребёнка: Залина Мария

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залина Мария

Смерть
Неизвестно
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