Залина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1683 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Залин Михаил Фролович

Отец ребёнка: Залин Фрол Климович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Залин Иван Фролович

Отец ребёнка: Залин Фрол Климович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Залин Семён Фролович

Отец ребёнка: Залин Фрол Климович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залин Фрол Климович

Смерть
Неизвестно
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