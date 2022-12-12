Залина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Залин Фрол Климович
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Залин Иван Фролович
Отец ребёнка: Залин Фрол Климович
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Залин Семён Фролович
Отец ребёнка: Залин Фрол Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Залин Фрол Климович
Смерть
Неизвестно